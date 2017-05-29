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Zilarraren Bidea Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa

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Villabrázaroko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de villabrazaro

Los Majelos kalea, z/g. Kultur Etxearen ondoan
Villabrázo (Zamora)

633 493 584 (Jose); 633 475 844 (Jorge)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Villabrázeneko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Villabrázeneko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Giltzak Errege Tabernan eskura daitezke, herriaren sarreran.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa Etapa 24

Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa

km 22,1
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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