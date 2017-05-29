Zilarraren Bidea Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa
Los Majelos kalea, z/g. Kultur Etxearen ondoan
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Villabrázaroko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
270
Los Majelos kalea, z/g. Kultur Etxearen ondoan
Villabrázo (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Villabrázeneko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Villabrázeneko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Giltzak Errege Tabernan eskura daitezke, herriaren sarreran.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 24
Benaventetik Infantatuaren alijarako etapa
km 22,1
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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