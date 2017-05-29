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Via de la Plata Etapa de Benavente a Alija del Infantado

Albergue de Villabrázaro

Disponible sin conexión
30
8
Albergue de villabrazaro

C/ Los Majuelos, s/n. Junto a la Casa de Cultura
Villabrázaro (Zamora)

633 493 584 (Jose); 633 475 844 (Jorge)

[email protected]

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Villabrázaro

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Villabrázaro

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Las llaves se pueden conseguir en el Bar Real, a la entrada de la localidad.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Benavente a Alija del Infantado Etapa 24

Etapa de Benavente a Alija del Infantado

km 22,1
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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