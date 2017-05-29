Via de la Plata Etapa de Benavente a Alija del Infantado
C/ Los Majuelos, s/n. Junto a la Casa de Cultura
Albergue de Villabrázaro
Disponible sin conexión
308
C/ Los Majuelos, s/n. Junto a la Casa de Cultura
Villabrázaro (Zamora)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Villabrázaro
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Villabrázaro
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Las llaves se pueden conseguir en el Bar Real, a la entrada de la localidad.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 24
Etapa de Benavente a Alija del Infantado
km 22,1
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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