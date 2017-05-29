Via de la Plata Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado
C/ Els Majuelos, s/n. Al costat de la Casa de Cultura
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Alberg de Villabrázaro
Disponible sense connexió
270
C/ Els Majuelos, s/n. Al costat de la Casa de Cultura
Villabrázaro (Zamora)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Villabrázaro
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Villabrázaro
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Les claus es poden aconseguir en el Bar Real, a l'entrada de la localitat.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 24
Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado
km 22,1
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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