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Via de la Plata Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado

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Alberg de Villabrázaro

Disponible sense connexió
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Albergue de villabrazaro

C/ Els Majuelos, s/n. Al costat de la Casa de Cultura
Villabrázaro (Zamora)

633 493 584 (Jose); 633 475 844 (Jorge)

[email protected]

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Villabrázaro

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Villabrázaro

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Les claus es poden aconseguir en el Bar Real, a l'entrada de la localitat.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado Etapa 24

Etapa de Benavente a Alija de l'Infantado

km 22,1
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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