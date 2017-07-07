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Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

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Albergue de Veiga de Valcarce

Dispoñible sen conexión
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07 albergue de vega de valcarce

C/ Pandelo, s/n
Veiga de Valcarce (León)

606 792 791, 987 54 30 06

[email protected]

Propiedade do albergue: Concello de Veiga de Valcarce

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Veiga de Valcarce

Persoa encargada de atender o albergue: Montse

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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