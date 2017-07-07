Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
C/ Pandelo, s/n
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Albergue de Veiga de Valcarce
Dispoñible sen conexión
1210
C/ Pandelo, s/n
Veiga de Valcarce (León)
Propiedade do albergue: Concello de Veiga de Valcarce
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Veiga de Valcarce
Persoa encargada de atender o albergue: Montse
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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