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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg de Vega de Valcarce

Disponible sense connexió
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07 albergue de vega de valcarce

C/ Pandelo, s/n
Vega de Valcarce (León)

606 792 791, 987 54 30 06

[email protected]

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Vega de Valcarce

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Vega de Valcarce

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Montse

Observacions: De maig a la fi de setembre hi ha servei de massatges

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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