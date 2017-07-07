Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
C/ Pandelo, s/n
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Alberg de Vega de Valcarce
Disponible sense connexió
1210
C/ Pandelo, s/n
Vega de Valcarce (León)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Vega de Valcarce
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Vega de Valcarce
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Montse
Observacions: De maig a la fi de setembre hi ha servei de massatges
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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