Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Pandelo kalea, z/g
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Valcarceko Ibarra aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1210
Pandelo kalea, z/g
Valcarceko ibarra (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Valcarceko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valcarceko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Montse
Oharrak: Maiatzetik irailera masaje-zerbitzua dago
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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