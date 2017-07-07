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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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Valcarceko Ibarra aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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07 albergue de vega de valcarce

Pandelo kalea, z/g
Valcarceko ibarra (Leon)

606 792 791, 987 54 30 06

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Valcarceko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Valcarceko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Montse

Oharrak: Maiatzetik irailera masaje-zerbitzua dago

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Honela ikusten dute erromesek Valcarceko Ibarra aterpetxea

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