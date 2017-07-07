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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue de Vega de Valcarce

Disponible sin conexión
134
99
07 albergue de vega de valcarce

C/ Pandelo, s/n
Vega de Valcarce (León)

606 792 791, 987 54 30 06

[email protected]

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Vega de Valcarce

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Vega de Valcarce

Persona encargada de atender el albergue: Montse

Observaciones: De mayo a finales de septiembre hay servicio de masajes

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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