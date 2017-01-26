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Camiño Francés Etapa de Ruesta a Sangüesa

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Albergue de Undués de Lerda

Dispoñible sen conexión
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Albergue undues de lerda

Rúa Maior, s/n
Undués de Lerda (Zaragoza)

948 88 81 05

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: María do Ceo

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ruesta a Sangüesa Etapa 4 por Somport

Etapa de Ruesta a Sangüesa

km 21,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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