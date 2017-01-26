Camiño Francés Etapa de Ruesta a Sangüesa
Rúa Maior, s/n
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Albergue de Undués de Lerda
Dispoñible sen conexión
670
Rúa Maior, s/n
Undués de Lerda (Zaragoza)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: María do Ceo
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4 por Somport
Etapa de Ruesta a Sangüesa
km 21,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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