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Camino Francés Etapa de Ruesta a Sangüesa

Albergue de Undués de Lerda

Disponible sin conexión
76
47
Albergue undues de lerda

Calle Mayor, s/n
Undués de Lerda (Zaragoza)

948 88 81 05

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: María del Cielo

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ruesta a Sangüesa Etapa 4 por Somport

Etapa de Ruesta a Sangüesa

km 21,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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