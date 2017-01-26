Camí Francès Etapa de Ruesta a Sangüesa
Carrer Major, s/n
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Alberg d'Undués de Lerda
Disponible sense connexió
670
Carrer Major, s/n
Undués de Lerda (Saragossa)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María del Cel
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 4 per Somport
Etapa de Ruesta a Sangüesa
km 21,8
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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