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Camí Francès Etapa de Ruesta a Sangüesa

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Alberg d'Undués de Lerda

Disponible sense connexió
67
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Albergue undues de lerda

Carrer Major, s/n
Undués de Lerda (Saragossa)

948 88 81 05

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María del Cel

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Ruesta a Sangüesa Etapa 4 per Somport

Etapa de Ruesta a Sangüesa

km 21,8
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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