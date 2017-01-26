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Bide Frantsesa Zangozako etapa

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San Frantziskoko Undués aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
67
0
Albergue undues de lerda

Kale Nagusia, z/g
Lurkako duesa (Zaragoza)

948 88 81 05

elduaren helbidea [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria del Cielo

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zangozako etapa Etapa 4 Somportetik

Zangozako etapa

km 21,8
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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