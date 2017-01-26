Bide Frantsesa Zangozako etapa
Kale Nagusia, z/g
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San Frantziskoko Undués aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
670
Kale Nagusia, z/g
Lurkako duesa (Zaragoza)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria del Cielo
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 4 Somportetik
Zangozako etapa
km 21,8
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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