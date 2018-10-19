Albergue de Terradillos dos Templarios (Jacques de Molay)

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Marisa Pérez

Observacións: Albergue catalogado como Turístico Superior (tres cunchas). Ten Bar Restaurante. Menús a 10 euros. Servizo de masaxes atendido por Mery Navarro.