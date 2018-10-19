Camiño Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
C/ Igrexa
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Albergue de Terradillos dos Templarios (Jacques de Molay)
Dispoñible sen conexión
980
C/ Igrexa
Terradillos dos Templarios (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Marisa Pérez
Observacións: Albergue catalogado como Turístico Superior (tres cunchas). Ten Bar Restaurante. Menús a 10 euros. Servizo de masaxes atendido por Mery Navarro.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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