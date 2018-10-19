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Camiño Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

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Albergue de Terradillos dos Templarios (Jacques de Molay)

Dispoñible sen conexión
98
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03 albergue de terradillo de los templarios jaques de molay

C/ Igrexa
Terradillos dos Templarios (Palencia)

979 88 36 79, 657 16 50 11

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Marisa Pérez

Observacións: Albergue catalogado como Turístico Superior (tres cunchas). Ten Bar Restaurante. Menús a 10 euros. Servizo de masaxes atendido por Mery Navarro.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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