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Bide Frantsesa Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

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Tenplarioen Terrillos aterpetxea (Jacques de Molay)

Konexiorik gabe erabilgarri
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03 albergue de terradillo de los templarios jaques de molay

Eliza
Tenplarioen terrilloak (Palentzia)

979 88 36 79, 657 16 50 11

gaztelura bota

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa Perez

Oharrak: Goi mailako turismo gisa katalogatutako aterpetxea (hiru maskor). Taberna jatetxea du. Menuak: 10 euro. Mer eta Navarrok lagundutako masajeen zerbitzua.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa Etapa 16

Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

km 26,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Tenplarioen Terrillos aterpetxea (Jacques de Molay)

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