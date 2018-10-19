Bide Frantsesa Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
Eliza
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Tenplarioen Terrillos aterpetxea (Jacques de Molay)
Konexiorik gabe erabilgarri
980
Eliza
Tenplarioen terrilloak (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa Perez
Oharrak: Goi mailako turismo gisa katalogatutako aterpetxea (hiru maskor). Taberna jatetxea du. Menuak: 10 euro. Mer eta Navarrok lagundutako masajeen zerbitzua.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 16
Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
km 26,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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