Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
C/ Iglesia
Albergue de Terradillos de los Templarios (Jacques de Molay)
Disponible sin conexión
120127
C/ Iglesia
Terradillos de los Templarios (Palencia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Marisa Pérez
Observaciones: Albergue catalogado como Turístico Superior (tres conchas). Tiene Bar Restaurante. Menús a 10 euros. Servicio de masajes atendido por Mery Navarro.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos