Albergue de Terradillos de los Templarios (Jacques de Molay)

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marisa Pérez

Observaciones: Albergue catalogado como Turístico Superior (tres conchas). Tiene Bar Restaurante. Menús a 10 euros. Servicio de masajes atendido por Mery Navarro.