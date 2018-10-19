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Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

Albergue de Terradillos de los Templarios (Jacques de Molay)

Disponible sin conexión
120
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03 albergue de terradillo de los templarios jaques de molay

C/ Iglesia
Terradillos de los Templarios (Palencia)

979 88 36 79, 657 16 50 11

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marisa Pérez

Observaciones: Albergue catalogado como Turístico Superior (tres conchas). Tiene Bar Restaurante. Menús a 10 euros. Servicio de masajes atendido por Mery Navarro.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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