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Camí Francès Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers

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Alberg de Terradillos dels Templarios (Jacques de Molay)

Disponible sense connexió
98
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03 albergue de terradillo de los templarios jaques de molay

C/ Església
Terradillos dels Templarios (Palència)

979 88 36 79, 657 16 50 11

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisa Pérez

Observacions: Albergui catalogat com a Turístic Superior (tres petxines). Té Bar Restaurant. Menús a 10 euros. Servei de massatges atès per Mery Navarro.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers Etapa 16

Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers

km 26,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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