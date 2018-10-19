Camí Francès Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
C/ Església
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Terradillos dels Templarios (Jacques de Molay)
Disponible sense connexió
980
C/ Església
Terradillos dels Templarios (Palència)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisa Pérez
Observacions: Albergui catalogat com a Turístic Superior (tres petxines). Té Bar Restaurant. Menús a 10 euros. Servei de massatges atès per Mery Navarro.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
km 26,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots