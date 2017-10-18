Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
C/ Atalaia, 11
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Albergue de Sonia Buen Camiño
Dispoñible sen conexión
360
C/ Atalaia, 11
Fisterra (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Isaac Hernández Martinez
Observacións: De forma esporádica pode haber persoal de apoio ou hospitalera/ou. As literas son de 105x200. Non admiten animais.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 5
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
km 29,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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