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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

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Albergue de Sonia Buen Camiño

Dispoñible sen conexión
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El albergue de sonia

C/ Atalaia, 11
Fisterra (A Coruña)

981740771, 640996600 [email protected]

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Isaac Hernández Martinez

Observacións: De forma esporádica pode haber persoal de apoio ou hospitalera/ou. As literas son de 105x200. Non admiten animais.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra Etapa 5

Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

km 29,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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