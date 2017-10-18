Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
C/ Talaia, 11
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Alberg de Sonia Buen Camí
Disponible sense connexió
360
C/ Talaia, 11
Fisterra (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isaac Hernández Martinez
Observacions: De manera esporàdica pot haver-hi personal de suport o hospitalera/o. Les lliteres són de 105x200. No admeten animals.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 5
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
km 29,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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