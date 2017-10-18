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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

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Alberg de Sonia Buen Camí

Disponible sense connexió
36
0
El albergue de sonia

C/ Talaia, 11
Fisterra (la Corunya)

981740771, 640996600 [email protected]

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isaac Hernández Martinez

Observacions: De manera esporàdica pot haver-hi personal de suport o hospitalera/o. Les lliteres són de 105x200. No admeten animals.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra Etapa 5

Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

km 29,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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