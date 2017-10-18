Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
C/ Atalaya, 11
Albergue de Sonia Buen Camino
Disponible sin conexión
3624
C/ Atalaya, 11
Fisterra (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Isaac Hernández Martinez
Observaciones: De forma esporádica puede haber personal de apoyo u hospitalera/o. Las literas son de 105x200. No admiten animales.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 5
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra
km 29,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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