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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

Albergue de Sonia Buen Camino

Disponible sin conexión
36
24
El albergue de sonia

C/ Atalaya, 11
Fisterra (A Coruña)

981740771, 640996600 [email protected]

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Isaac Hernández Martinez

Observaciones: De forma esporádica puede haber personal de apoyo u hospitalera/o. Las literas son de 105x200. No admiten animales.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra Etapa 5

Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

km 29,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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