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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra

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Sonia Buen Camino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
36
0
El albergue de sonia

Talaia kalea, 11
Fisterra (Coruña)

981740771, 640996600 [email protected]

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isaac Hernández Martinez

Oharrak: Noizean behin, laguntzako edo ospitaleko langileak egon daitezke. Literak 105x200ekoak dira. Ez dute animaliarik onartzen.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra Etapa 5

Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra

km 29,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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