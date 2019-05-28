Camiño do Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Sebrayo, 21 (xunto ao Camiño)
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Albergue de Sebrayo
Dispoñible sen conexión
1170
Sebrayo, 21 (xunto ao Camiño)
Sebrayo (Concello de Villaviciosa)
Propiedade do albergue: Concello de Villaviciosa
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Villaviciosa
Persoa encargada de atender o albergue: Sonia
Observacións: Antigas escolas de Sebrayo. Pintouse e colocouse una cociña e parte do mobiliario na primavera de 2010. A finais de 2011 colocouse una máquina de refrescos.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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