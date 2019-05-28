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Camiño do Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

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Albergue de Sebrayo

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Albergue de Sebrayo

Sebrayo, 21 (xunto ao Camiño)
Sebrayo (Concello de Villaviciosa)

699 440 399 (Sonia)

Propiedade do albergue: Concello de Villaviciosa

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Villaviciosa

Persoa encargada de atender o albergue: Sonia

Observacións: Antigas escolas de Sebrayo. Pintouse e colocouse una cociña e parte do mobiliario na primavera de 2010. A finais de 2011 colocouse una máquina de refrescos.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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