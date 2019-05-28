Iparraldeko Bidea San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
Sebraio, 21 (Bidearen ondoan)
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Sebrayoko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1170
Sebraio, 21 (Bidearen ondoan)
Sebraio (Villaviciosako Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Villaviciosako Kontzejua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Villaviciosako Kontzejua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sonia
Oharrak: Sebraioko eskola zaharrak. 2010eko udaberrian, sukaldea eta altzarien zati bat pintatu eta jarri ziren. 2011. urtearen amaieran freskagarrien makina jarri zen.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 19
San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
km 27,8
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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