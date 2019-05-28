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Iparraldeko Bidea San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa

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Sebrayoko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Sebrayoko aterpetxea

Sebraio, 21 (Bidearen ondoan)
Sebraio (Villaviciosako Kontzejua)

699 440 399 (Sonia)

Aterpetxearen jabegoa: Villaviciosako Kontzejua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Villaviciosako Kontzejua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sonia

Oharrak: Sebraioko eskola zaharrak. 2010eko udaberrian, sukaldea eta altzarien zati bat pintatu eta jarri ziren. 2011. urtearen amaieran freskagarrien makina jarri zen.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa Etapa 19

San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa

km 27,8
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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