Albergue de Sebrayo

Sebrayo, 21 (junto al Camino)

Sebrayo (Concejo de Villaviciosa) 699 440 399 (Sonia)

Propiedad del albergue: Concejo de Villaviciosa

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Villaviciosa

Persona encargada de atender el albergue: Sonia

Observaciones: Antiguas escuelas de Sebrayo. Se pintó y se colocó una cocina y parte del mobiliario en primavera de 2010. A finales de 2011 se colocó una máquina de refrescos.