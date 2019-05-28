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Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

Albergue de Sebrayo

Disponible sin conexión
128
50
Albergue de Sebrayo

Sebrayo, 21 (junto al Camino)
Sebrayo (Concejo de Villaviciosa)

699 440 399 (Sonia)

Propiedad del albergue: Concejo de Villaviciosa

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Villaviciosa

Persona encargada de atender el albergue: Sonia

Observaciones: Antiguas escuelas de Sebrayo. Se pintó y se colocó una cocina y parte del mobiliario en primavera de 2010. A finales de 2011 se colocó una máquina de refrescos.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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