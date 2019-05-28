Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Sebrayo, 21 (junto al Camino)
Albergue de Sebrayo
Disponible sin conexión
12850
Sebrayo, 21 (junto al Camino)
Sebrayo (Concejo de Villaviciosa)
Propiedad del albergue: Concejo de Villaviciosa
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Villaviciosa
Persona encargada de atender el albergue: Sonia
Observaciones: Antiguas escuelas de Sebrayo. Se pintó y se colocó una cocina y parte del mobiliario en primavera de 2010. A finales de 2011 se colocó una máquina de refrescos.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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