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Camí del Nord Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo

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Alberg de Sebrayo

Disponible sense connexió
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Alberg de Sebrayo

Sebrayo, 21 (al costat del Camí)
Sebrayo (Consell de Villaviciosa)

699 440 399 (Sonia)

Propietat de l'alberg: Consell de Villaviciosa

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Consell de Villaviciosa

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sonia

Observacions: Antigues escoles de Sebrayo. Es va pintar i es va col·locar una cuina i part del mobiliari a la primavera de 2010. A la fi de 2011 es va col·locar una màquina de refrescos.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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