Camí del Nord Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo
Sebrayo, 21 (al costat del Camí)
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Alberg de Sebrayo
Disponible sense connexió
1170
Sebrayo, 21 (al costat del Camí)
Sebrayo (Consell de Villaviciosa)
Propietat de l'alberg: Consell de Villaviciosa
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Consell de Villaviciosa
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sonia
Observacions: Antigues escoles de Sebrayo. Es va pintar i es va col·locar una cuina i part del mobiliari a la primavera de 2010. A la fi de 2011 es va col·locar una màquina de refrescos.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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