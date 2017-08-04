Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Bolea a Sarsamarcuello
Sarsamarcuello
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Albergue de Sarsamarcuello
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Sarsamarcuello
Sarsamarcuello (Huesca)
Propiedade do albergue: Municipal. Pertence ao Municipio de Loarre
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Loarre
Persoa encargada de atender o albergue: Antonio e Pilar. Viven na praza Maior, 7, á beira do albergue
Observacións:
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 12
Etapa de Bolea a Sarsamarcuello
km 15,8
Tempo 04H 15’
Dificultade alta
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