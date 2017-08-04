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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Bolea a Sarsamarcuello

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Albergue de Sarsamarcuello

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Albergue de sarsamarcuello

Sarsamarcuello
Sarsamarcuello (Huesca)

618 614 669 (Antonio), 974 382 609 (Concello de Loarre)

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal. Pertence ao Municipio de Loarre

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Loarre

Persoa encargada de atender o albergue: Antonio e Pilar. Viven na praza Maior, 7, á beira do albergue

Observacións:

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Bolea a Sarsamarcuello Etapa 12

Etapa de Bolea a Sarsamarcuello

km 15,8
Tempo 04H 15’
Dificultade alta
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