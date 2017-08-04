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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Bolea a Sarsamarcuello

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Alberg de Sarsamarcuello

Disponible sense connexió
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Albergue de sarsamarcuello

Sarsamarcuello
Sarsamarcuello (Osca)

618 614 669 (Antonio), 974 382 609 (Ajuntament de Loarre)

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal. Pertany al Municipi de Loarre

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Loarre

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i Pilar. Viuen en la plaça Major, 7, al costat de l'alberg

Observacions:

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Bolea a Sarsamarcuello Etapa 12

Etapa de Bolea a Sarsamarcuello

km 15,8
Temps 04H 15’
Dificultat alta
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