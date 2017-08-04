Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Bolea a Sarsamarcuello
Sarsamarcuello
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Alberg de Sarsamarcuello
Disponible sense connexió
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Sarsamarcuello
Sarsamarcuello (Osca)
Propietat de l'alberg: Municipal. Pertany al Municipi de Loarre
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Loarre
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i Pilar. Viuen en la plaça Major, 7, al costat de l'alberg
Observacions:
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 12
Etapa de Bolea a Sarsamarcuello
km 15,8
Temps 04H 15’
Dificultat alta
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