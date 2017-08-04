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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Boleatik Sarsamarlepora etapa

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Sarsamarleongo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de sarsamarcuello

Sarsamarlepoa
Sarsamarlepoa (Huesca)

618 614 669 (Antonio), 974 382 609 (Loarreko Udala)

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa. Loarreko udalerrikoa da

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Loarreko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta Pilar. Plaza Nagusian bizi dira, 7, aterpetxearen ondoan

Oharrak:

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Boleatik Sarsamarlepora etapa Etapa 12

Boleatik Sarsamarlepora etapa

km 15,8
Denbora 04H 15’
Zailtasuna HANDIA
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