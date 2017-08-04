Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Boleatik Sarsamarlepora etapa
Sarsamarlepoa
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Sarsamarleongo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Sarsamarlepoa
Sarsamarlepoa (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa. Loarreko udalerrikoa da
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Loarreko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta Pilar. Plaza Nagusian bizi dira, 7, aterpetxearen ondoan
Oharrak:
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 12
Boleatik Sarsamarlepora etapa
km 15,8
Denbora 04H 15’
Zailtasuna HANDIA
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