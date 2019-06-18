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Boleatik Sarsamarlepora etapa
Kontuz ibili Aniés eta Loarre arteko aldapekin desnibelagatik
Etapari buruzko informazioa 12: Boleatik Sarsamarlepora etapa
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Etapako interesguneak 12: Boleatik Sarsamarlepora etapa
Ibilbidea
Kale Nagusira itzuliko gara, Errepideko eta Erdialdeko kaleetatik igota eta Boleako Udalaren ondoan biratuz, La Sotonera udalerri osoa biltzen baitu. Gaztela kalea ezkerreko lehena da. Stop batera jarraitu, eta ezkerretik jarraitu. Plaka batek GR-1 Aniés - San Kristobal adierazten du, San Andres sakanaren ibilgua igaro eta Jakueren eta GR-1 (1,5 km) jarraibideei ezkerretik jarraitzen diegu. Eskuinean, Santa Kiteria ermitara doan bidegurutzea utzi, eta, parean, Soton ibaiaren txirrista pasatuko dugu, udalerriari izena ematen diona (2,1 km).
Lehen zatia, Aniesera, ibilaldi erosoa da fruta-arbolen eta Mediterraneoko laboreen artean, erromesaren bakardadeak lagun dituela. Eskuinean, Gratal, Caballera eta Loarreko Pirinioetako Kanpo-Mendilerroetako hesia dago. Haren gaztelua, nahiz eta ondo mimetizaturik egon, arrokaren artean bereiz daiteke. Hoya de Huescako Bide Naturaleko seinale berriak ere badaude 2012tik, eta tarte horretan Done Jakue Bidearekin trazadura bera dute. Aniésko errepidera atera baino lehentxeago, bojaren eta karraskalaren arteko bide paralelo bat dago, asfaltozko kilometro erdi (4,9 km) saihesten duena.
Gero, errepidera aterako gara Fermelar sakanaren gaineko bihurgunea baino lehen, eta, Aniésen sartu aurretik, asfaltoa ezkerretik utzi eta azken metroak bide batetik estaliko ditugu. Bide horretan, San Esteban elizaren dorre oktogonala irteten da fruta-arbolen artean. XVIII. mendeko parrokia honen ondoan, portada erromanikoa gordetzen duena (burdin hesiaren atzean), parke bat eta mahai batzuk daude.(6,3 km).
Elizaren beste aldetik, porlanezko pista bat jaitsi dugu Riel ibaira, eta Loarreko gaztelura doan bidea hartuko dugu. 5,1 kilometro ditu, baina ez dugu Erdi Aroko gotorlekua ukituko. Sasi artean gora egiten zuten antzinako bidexkak pista harritsu bat eta anodina bihurtu dira, bide lurtsua dirudi. Malda handiko tarteak, batez ere bat, eramangarriagoak dira zoruko harrien burua altxatzen badugu eta beste batzuei begiratzen badiegu: gaztelu erromanikoari. Baluarte miresgarria, monumentu nazionala, Antso Nagusiak 1020an asmatutakoa, konkistatutako lerroa arrastoan mantentzeko eta posizioak aurreratzeko. Berrogeita hamar urte geroago, abadia bat eraiki zuten, San Agustinen kalonjeen komunitate bat hartzen zuena. Montearagoiko gazteluak, atzo Sasotik ikusi genuenak, Loarreren gainbehera hasi zuen, eta gazteluaren ondoan bizi zen biztanleriaren zati handi bat lur jendetsuagoetara jaitsi eta Loarre herria fundatu zuen, Aniesetik Loarrerako bide erdira gutxi gorabehera. Bi adarkatze bat aurkitu genuen, eta zutoin bat hartu eta eskuinetara itzuli.
Aston ibaiaren gainean, arku bakarreko zubi txikiraino jaitsi, eta ezkerrera biratu Loarren sartzeko. Ibilguaren ondotik jarraitu eta eskuinetara egingo dugu, Sifón kaletik, eta ezkerretara, Solanilla kaletik (11,3 km). Hemen dago Casa Polaren portada interesgarria. Plazara atera gara, tabernekin eta Chisclay okindegi interesgarriarekin. Loarretik irten aurretik, gogoratu afaria eta gosaria erosteko edo hurrengo etaparako erostea! (ikus oharrak). Eliza barrokotik errepidera irten, eskuinerantz. Bidearen seinaleztapenak eta GR-1, Santa Engrazia – Sarsamarlepoa seinaleak errepidea herriaren irteeran zeharka uzteko eskatzen digu. Legar-hobiaren pistari jarraituz, Calderillas eta Alago sakanak gaindituko ditugu kilometro eta erdian, eta Loarreko (13,1 km) Santa Engrazia mugapeko gurutzearen ondoan dagoen errepidera iritsiko gara.
Ehun eta berrogeita hamar metro geroago, errepidetik ezkerretik atera eta beste pista bat hartuko dugu 700 metroz. Orduan, ezkerretik utziko dugu, Palangás errekaren azpira doan gurditxoen eta ezpelen artean bidexka bat hartzeko. Hor, harrien gainean dauden gezi horiak eta GRaren seinaleak begiratu behar ditugu. Zeharkatzera garamatza, eta desnibel handian igoko gara, muino bat salbatzeko. Pista batera iritsi, eta bidegurutzean aurrera jarraitu (ezkerrekoa Sarsamarleon sartuko da errepidetik). Azken arnasari helduz, Sarsamaruleon sartuko gara bide harritsu batetik. Herrian, kondaira batek Bidea adierazten du. Plaza Nagusian dagoen aterpetxera jaitsiko gara hilgarriok.(15,8 km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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