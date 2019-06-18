Etapa de Bolea a Sarsamarcuello

El itinerario

Volvemos los pasos hacia la calle Mayor, subiendo por las calles de la Carretera y del Medio y girando junto al Ayuntamiento de Bolea, que agrupa a todo el municipio de La Sotonera. La calle Castilla es la primera de la izquierda. La seguimos hasta un stop y continuamos por la izquierda. Una placa indica GR-1 Aniés - San Cristóbal, pasamos el cauce del barranco de San Andrés y proseguimos por la izquierda las indicaciones jacobeas y del GR-1 (Km 1,5). Dejamos a la derecha el cruce que se dirige a la ermita de Santa Quiteria, y de frente pasamos el tobogán del río Sotón, que da nombre al municipio (Km 2,1).

La primera parte hasta Aniés es un paseo cómodo entre frutales y cultivos mediterráneos que acompañan las soledades del peregrino. A la derecha se sitúa la barrera de las Sierras Exteriores Pirenaicas de Gratal, Caballera y Loarre, cuyo castillo ya se puede distinguir, aunque bien mimetizado, entre el roquedo. Desde 2012 también hay unas señales nuevas del Camino Natural de la Hoya de Huesca que en este tramo comparten trazado con el Camino de Santiago. Justo antes de salir a la carretera de Aniés hay un camino paralelo entre el boj y el carrascal que evita medio kilómetro de asfalto (Km 4,9).

Luego salimos a la carretera antes de la curva sobre el barranco de Fermelar y antes de entrar en Aniés, dejamos el asfalto por la izquierda y cubrimos los últimos metros por un camino, donde sobresale entre los frutales la torre octogonal de la iglesia de San Esteban. Junto a esta parroquia del XVIII, que conserva la portada románica (tras la verja), hay un parque y unas mesas. (Km 6,3).

Desde el otro lateral de la iglesia del que hemos llegado baja una pista de cemento al río Riel y tomamos el camino que se dirige al Castillo de Loarre, que marca 5,1 kilómetros, aunque no llegaremos a tocar la fortaleza medieval. Las antiguas sendas que subían entre el matorral se han convertido en una fea y anodina pista pedregosa, que bien parece una autopista terrosa. Los tramos de pendiente pronunciada, sobre todo uno, son más llevaderos si alzamos la cabeza de las piedras del suelo y fijamos la mirada en otras: las del castillo románico. Un prodigioso baluarte, monumento nacional e ideado por Sancho El Mayor en el 1020 para mantener a raya la línea conquistada e ir avanzando posiciones. Cincuenta años más tarde se construye una abadía que acoge una comunidad de canónigos de San Agustín que aportan actividad a este lugar. La construcción e importancia que cobra más adelante el castillo de Montearagón, que vimos antes de ayer desde el Saso, inicia el declive de Loarre y gran parte de la población que vivía junto al castillo baja a tierras más gentiles y funda el pueblo de Loarre, a mitad de camino más o menos desde Aniés a Loarre encontraremos una bifurcación marcada con un poste que nos indica girar a la derecha en subida para volver a girar a la derecha, no la cogemos y seguimos recto, al poco llegaremos al pueblo de Loarre, antes, bajamos por un sendero pedregoso para llegar a una carretera la cual cruzamos para entrar en el pueblo (Km 10,2).

Bajamos hasta el pequeño puente de un solo arco sobre el río Astón y giramos a la izquierda para entrar en Loarre. Seguimos junto al cauce y torcemos a la derecha por la calle Sifón y luego a la izquierda por la calle de la Solanilla (Km 11,3). Aquí se encuentra la interesante portada de Casa Pola. Salimos a la plaza, con bares y la interesante panadería Chisclay con buenos dulces. ¡Antes de salir de Loarre recordad comprar para la cena y el desayuno o para la etapa siguiente! (ver observaciones). Desde la iglesia barroca salimos a la carretera hacia la derecha. La señalización del Camino y la señal del GR-1, Santa Engracia – Sarsamarcuello, nos invita a dejar la carretera por la derecha en oblicuo a la salida de la población. Seguimos la pista de gravilla, que salva los barrancos de Calderillas y Alago, durante kilómetro y medio, y desembocamos en la carretera, junto a la cruz de término de Santa Engracia, perteneciente a Loarre (Km 13,1).

Ciento cincuenta metros después salimos de la carretera por la izquierda para coger otra pista durante 700 metros. Entonces la dejamos por la izquierda para tomar una senda entre carrascas y boj que sale al lecho del arroyo Palangás, donde debemos prestar atención a las flechas amarillas y señales del GR que hay sobre las piedras. Nos lleva a cruzarlo y subimos después en fuerte desnivel para salvar una loma. Llega a una pista y en la bifurcación seguimos de frente (la de la izquierda entra en Sarsamarcuello por la carretera). Echando mano del último aliento entramos en Sarsamarucuello por un camino pedregoso. Ya en el pueblo, una leyenda indica Camino. Los mortales descendemos hacia el albergue, que se encuentra abajo del todo, en la plaza Mayor. (Km 15,8).