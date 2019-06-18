Etapa de Huesca a Bolea

El itinerario

La primera flecha guía de frente a la puerta del Hospital de Peregrinos por la calle del Hermano Martín Coronas. Cruzamos los dos carriles del paseo de Ramón y Cajal y nos internamos por la calle del Velódromo, que nace junto al Hospital del Sagrado Corazón de Jesús. Desemboca en el paseo de Lucas Mallada, paralelo siempre al río Isuela. Ya no abandonamos esta arteria pegada al cauce, siguiendo de frente en una rotonda (podemos encontrar algunas flechas amarillas en los bordillos del paseo) y junto a varios jardines. A la izquierda podremos ver la línea de la muralla, en la ronda de Montearagón, y después el convento de las Miguelas. Unos cientos de metros después de la rotonda de la N-330, justo cruzar el río, bajamos a la derecha por unas escaleras al camino asfaltado de La Cruz del Palmo (Km 1,8).

Marcha recto, y a salida de un túnel bajo la autovía mudéjar A-23, giramos 90º a la derecha (Km 2,9). Acompañamos su curso paralelo a la autovía por una pista durante 550 metros y siguiendo la pista nos alejamos hacia la izquierda. El camino de Chimillas, que sigue y cruza el curso de varias acequias, nos lleva de frente hasta la alberca de Cortés o de Chimillas, estanque para el riego construido en el 1501 bajo la Orden de San Juan de Jerusalén y que da origen a las acequias Mayor de Cortés y Algüerdia (Km 5,3). Se puede rodear por ambas orillas. Por la izquierda es más corto y sombrío, y por la derecha, aunque da algo más de vuelta, es más sencillo y veremos algún panel informativo más relativo a la fauna de la balsa. Cercamos todo el perímetro y pasamos junto a la Residencia de la 3ª edad Sierra de Guara, con cafetería y restaurante. A continuación, entramos en Chimillas, de probable origen musulmán, junto al Ayuntamiento y la iglesia de San Jorge. El templo es del XVII con un retablo mayor policromado procedente del convento oscense de los Carmelitas (Km 6,8).

A unos metros, a mano izquierda, tras la plaza, se encuentra el bar La Alberca, que abre todos los días. Conviene proveerse porque hasta Bolea hay 16,2 kilómetros (según nuestros cálculos) y ya ninguna población, tan sólo un par de fincas. Atravesamos la localidad pasando de frente la rotonda. Una pista blanquecina nos aguarda. A los cien metros seguimos por la derecha y pasamos más adelante junto a la finca Cabalero (Km 8). A 250 metros, en la siguiente bifurcación, de nuevo a la derecha. La bifurcación que viene 200 metros después plantea dos opciones: por la izquierda, pintada con flechas, es más corta, pero con algunos vericuetos; por la derecha está señalizada con estacas jacobeas que puso la Hoya de Huesca, más indicada para bicicletas y más fácil de seguir (Km 8,4).

Contamos la opción de la izquierda, que es la que aparece reflejada en el mapa. Ante todo, no nos desviamos, siguiendo un camino en ocasiones pedregoso que nos lleva a atravesar un campo de cereal. Éste se interna en un carrascal y bordeamos un sembrado por la derecha, accediendo a una zona más espesa de carrascas, pero con un trazado claro, que lleva hasta una balsa atestada de ranas (Km 11,2). La dejamos por la orilla derecha y llegamos a una pista (la opción de la derecha enlaza aquí), que baja ante un panorama ya despejado. Nos acercamos a Castejón de Becha o Castillo de Castejón, con su casona y la ermita románica de San Miguel, del siglo XIII. Becha es una propiedad agrícola, también conocidas en esta zona por el nombre de castillos, del término de Esquedas y del municipio de La Sotonera. Antes de entrar pasamos junto a una balsa, con el pico Gratal al fondo, de más de 1.500 metros (Km 13).

Rodeamos la propiedad, dejando la ermita a mano izquierda. Salimos rumbo norte y la pista traza una impresionante recta de varios kilómetros, pasando una nave que nos puede servir de cobertizo en un momento dado. Unos 300 metros más adelante seguimos por la izquierda, dibujando una curva rumbo oeste ante la próxima localización: Castillo de Anzano. Entramos en esta finca, también de Esquedas y de La Sotonera, pasando el río Venia. El edificio es una amalgama, una suerte de fortificación que más parece el muro de contención de algún embalse. De ladrillo revestido, lo más destacable es su cornisa y la serie de arcos. Al parecer la mandó construir uno de sus propietarios en el 1500 (Km 17,1).

A 90 metros, fuera del camino a mano izquierda, se encuentran una posible sala-refectorio y la iglesia románica ya arruinada, del siglo XIII. Hay un completo reportaje de este conjunto en la completa web de Antonio García Omedes sobre el románico aragonés. Pero el itinerario deja la finca junto a la casona, saliendo por la derecha. A 550 metros de Anzano giramos 90º para tomar la pista de la izquierda. Recorre, siempre de frente, una inmensa llanura cultivable protegida por las sierras Exteriores de Caballera y Gratal. Se pasa el río Salado, de incierto caudal, donde suele haber una cabaña de vacas (Km 19,5) y 1,3 kilómetros después, junto al cauce del barranco Fontvaleria, giramos a la derecha.

Un camino asciende hasta Bolea, el pueblo con sabor a cereza, sobre un cerro, al igual que el Berbegal de días pasados. Sobresale la antigua colegiata de Santa María la Mayor, levantada entre los años 1541 y 1559 sobre el templo románico del siglo XII. Accedemos al casco urbano junto a una fuente, situada en el sitio oportuno, y continúan los últimos repechos por la calle de la Fuente, donde está la iglesia barroca de Santa Tomás y de Nuestra Señora de la Soledad. Aquí giramos a la izquierda por la calle Paraíso y después a la derecha llegamos a la plaza Mayor.

El responsable del albergue municipal es Javier, a quien podremos localizar en el teléfono 722 827 397. El alojamiento se encuentra más abajo, a las afueras del pueblo en las pistas deportivas (Km 23).