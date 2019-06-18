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Huescatik Boleara
Alde gogorra Bolearako sarbidea da, azken kilometroan igo baita.
Etapari buruzko informazioa 11: Huescatik Boleara
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Etapako interesguneak 11: Huescatik Boleara
Ibilbidea
Martin Coronas anaiaren kaletik, Erromesen Ospitaleko atearen parean dagoen lehen gezi gidaria. Ramon y Cajal pasealekuko bi erreiak gurutzatuko ditugu, eta Belodromoko kalean barneratuko gara, Jesusen Bihotz Sakratuaren Ospitalearen ondoan. Lucas Mallada pasealekuan amaitzen da, Isuela ibaiaren parean beti. Ibilguari itsatsitako arteria hau ez dugu utziko, aurrez aurre biribilgune batean (pasealekuko zintarrietan gezi horiak aurki ditzakegu) eta lorategi batzuen ondoan. Ezkerretara harresiaren lerroa ikusiko dugu, Montearagoi ingurabidean, eta, ondoren, Miguelen komentua. N-330 errepidearen biribilgunetik ehunka metro ingurura, ibaia gurutzatzean, eskuinerantz jaitsiko gara eskailera batzuetatik La Cruz del Palmoko bide asfaltatura (1,8 km).
Martxa zuzena, eta A-23 autobia mudejarraren azpiko tunel baten irteeran, 90º biratuko dugu eskuinera (2,9 km). Autobiaren paraleloan doan bidea pistan barna eramango dugu, 550 metroan, eta pistari jarraituz ezkerrerantz egingo dugu. Tximillasko bideak, hainbat erretenen bidea jarraitu eta gurutzatzen duenak, Cortés edo Chimillasko aterpetxera garamatza aurrez aurre. 1501ean Jerusalemgo San Joan Ordenaren azpian eraikitako ureztaketarako urmaela da, eta Cortés eta Algüerdiko erreten handiak (5,3 km) sortzen ditu. Bi ertzetatik inguratu daiteke. Ezkerretik laburragoa eta ilunagoa da, eta eskuinetik, buelta gehiago ematen badu ere, errazagoa da, eta putzuko faunari buruzko informazio-panelen bat ikusiko dugu. Perimetro osoa inguratu eta Sierra de Guara 3. adinekoen egoitzaren ondotik pasako gara, kafetegi eta jatetxearekin. Ondoren, Chimillasen sartuko gara, jatorri musulmanekoa, Udaletxearen eta San Jorge elizaren ondoan. Tenplua XVII. mendekoa da, eta Karmeldarren komentuko erretaula nagusi polikromatua du (6,8 km).
Metro batzuetara, ezkerretara, plazaren atzean, egunero irekitzen den La Alberca taberna dago. Bolearaino 16,2 kilometro daudelako (gure kalkuluen arabera) eta herri bakar bat ere ez dagoelako, lursail pare bat besterik ez. Herria zeharkatuko dugu, aurrez aurre biribilgunea zeharkatuz. Pista zurixka batek jasango gaitu. Ehun metrora, eskuinetik jarraitu, eta, aurrerago, Caballo finkaren ondotik pasatuko gara (8. km). 250 metrora, hurrengo bidegurutzean, berriz ere eskuinera. Hurrengo 200 metroko adarkatzeak bi aukera planteatzen ditu: ezkerretik, geziz margotuta, motzagoa da, baina bidezidor batzuekin; eskuinetik, Huescako Hoya jarri zuen hesola jakobeekin seinaleztatuta dago, bizikletentzat egokiagoa eta jarraitzeko errazagoa (8,4 km).
Ezkerreko aukera dugu, mapan ageri dena. Lehenik eta behin, ez gara desbideratu behar, batzuetan harritsua den bide bati jarraituz, zereal zelai bat zeharkatzeko. Karraskal batean barneratu, eta eskuinetik ereindako bat inguratuko dugu. Gurdi-gune lodiago batera iritsiko gara, baina trazadura argia izango du, eta igelak dituen putzu batera iritsiko gara (11,2 km). Eskuineko bazterretik utzi eta pista batera iritsiko gara (eskuineko aukerak hemen egiten du lotura). Pista hori desagertu egingo da dagoeneko garbi dagoen panorama baten aurrean. Castejón de Becha edo Castejongo gaztelura joko dugu, etxolarekin eta XIII. mendeko San Miguel ermita erromanikoarekin. Becha nekazaritzako jabetza bat da, gazteluen izenaz ere ezaguna, Esquedas mugapea eta La Sotonera udalerria. Sartu aurretik, baltsa baten ondotik pasatuko gara, Gratal gailurra atzean duela, 1.500 metrotik gora (13. km).
Jabetza inguratu eta ermita ezkerretara utzi. Iparralderantz abiatu, eta pistan hainbat kilometroko zuzen ikusgarria egiten da, une jakin batean estalpe gisa erabil dezakegun ontzi bat pasatuz. 300 bat metro aurrerago, ezkerretik jarraituko dugu, eta mendebaldeko bihurgunea marraztuko dugu hurrengo kokalekuaren aurrean:Anzanoko gaztelua. Esquedas eta La Sotonera izeneko finka horretan sartuko gara, Venia ibaia zeharkatuz. Eraikina amalgama bat da, urtegiren bateko eustorma dirudien gotorleku bat. Adreilu estalia, erlaitza eta arkuen seriea dira azpimarragarrienak. Dirudienez, 1500ean jabe batek (17,1 km) eraikitzeko agindu zion.
90 metrora, ezkerretara doan bidetik kanpo, balizko eustormak eta XIII. mendeko eliza erromanikoa daude. Antonio García Omedesen Aragoiko erromanikoari buruzko erreportaje osatua dago. Baina ibilbideak etxolaren ondoan uzten du finka, eskuinetik aterata. Anzanotik 550 metrora, 90º biratuko dugu ezkerreko pista hartzeko. Zatoz beti aurrez aurre Caballera eta Gratal mendilerroek babesten duten lautada landagarri batera. Salado ibaia igarotzen da, emari ezezagunekoa. Bertan, behi-txabola bat egoten da (19,5 km), eta 1,3 kilometro geroago, Fontvaleria sakanaren ondoan, eskuinera biratuko dugu.
Bide bat Bolearaino igotzen da, gerezi-zaporeko herriraino, muino baten gainean, aurreko egunetako Berbegal bezala. Santa Maria Nagusiko kolegiata zaharra nabarmentzen da, 1541 eta 1559 urteen artean eraikia, XII. mendeko tenplu erromanikoaren gainean. Herrigunean sartuko gara, leku egokian dagoen iturri baten ondoan, eta azken aldapak La Fuente kaletik jarraituko dute, Santa Tomas eta Bakardadeko Andre Mariaren eliza barrokotik. Hemen ezkerretara egingo dugu Paraíso kaletik, eta eskuinetara Plaza Nagusira iritsiko gara.
Javier da udal aterpetxearen arduraduna, eta 722 827 397 telefonoan aurkituko dugu. Ostatua beherago dago, herriaren kanpoaldean, kirol-pistetan (23. km).
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