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Puiuko etapa, Fañanasetik Huescara
Huesca lehen hiri handia da Montserratetik
Etapari buruzko informazioa 10: Puiuko etapa, Fañanasetik Huescara
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Etapako interesguneak 10: Puiuko etapa, Fañanasetik Huescara
Ibilbidea
Elizaren ondoko kaletik eskuinetara egin eta A-1217 errepidera aterako gara. Ezkerretik jarraitu behar da Fañanaseraino. Populazio hori Alcalá del Obispo udalerrikoa ere bada, eta hortik igaroko da hamargarren etapa horretako ibilbidearen erdia baino gehiago. Iritsi baino lehen, Guatizalema ibaia gurutzatuko dugu. Sabiñanigoko udalerritik etorri eta Alkanadre ibaira (1,1 km) iristen da. Ondoren, XVI. mendeko San Joan Bataiatzailearen elizaren egitura ederra ikusiko dugu, gotorleku baten gainean eraikia. Errepidea utzi eta Fañanasen sartuko gara Bureta hiribidetik (markesina), Plaza Nagusiraino. 1781ean datatutako armarri batek etxe bat apaintzen du (1,8. km).
Plazan, ezkerrera egingo dugu, eta La Paz kallatik irtengo gara, beti aurrez aurre. Pista zolatua da, eta etxebizitzen eta baratzeen artean dago. Pista hori lurrezko bide batean sartuko da, eta herritik alde egingo dugu. Lerro zuzenean 600 bat metrora, eskuineko bidetik urrun, Buretako ermita dago, 2001ean zaharberritua eta XII. mendeko ospitale baten oinordekoa. Ermitaren ondoan santutegiaren etxea dago. Fañanás erdigunetik 1,4 kilometrora (3,2 km) kontuz! Adarkatze batera iritsi gara. Bidetik ezkerretik irten behar da, urak orbaindutako harrizko zarakar baten gainean. Gezi batzuek eta hesola mimetizatu batek lagunduko digute bereizten. Bide horrek, Abrisengo eta Errotako erretenen putzu batzuekin, A-1219 errepideraino (5,2 km-raino) eramango gaitu. Kilometro erdi baino gehixeago egingo dugu eskuinetara, Olako bidegurutzeraino. Han, ezkerretara egingo dugu herri horretarantz, 700 metrora, errepidea adierazten duen kartelaren arabera.
Botila ibaiaren ondoren, bi dozena bizilagun besterik ez dituen populazio alkalaino horretara sartuko gara. Bidea ez da elizaren plazatik pasatzen, baina elizara arku baten azpian sar daiteke. Iturri bat eta hainbat banku perfektu ditu lehen ahoari eusteko. Olatuak denboraz kanpoko halo bat askatzen du. Santa Kruz parrokia-eliza XVII. mendekoa da, eta aurreko mendeetako harrizko etxetzarrak ugariak dira, armarria dintelaren gainean dutela (6,6 km).
Olari pista zolatu batetik "La cruz de Ola" pasatzen utziko diogu, eta lurrekoa izango da. Abeltzaintzako nabe batzuk, siloak ezkerraldean dituztela, eta aska bat, laborantzako lurzatien eta karraskadien artean nabarmentzen dira. Altuera pixka bat irabazten goaz, beste nabe baterako sarbidea eskuinera utzita, eta aurrerago, Montoriko parideraren ondoan, adreiluzko nabea eta erdi eroritako harria. Ondoren, Saso koroatuko dugu, Huescako lehen panoramika handia lortzeko. Hiriburuko aterpetxeraino 7 kilometro gelditzen dira oraindik (10,3 km). Muinoan basoa zaintzeko dorre bat dago, eta atzean, eskuinean, Montearagoiko gaztelua dago. Horrek Antso Ramírez 1086an eraikitzea agindu zuen, Huescaren konkistan aurrera egiteko. Santiago Bidea Sasotik jaisten da Trincheren Bidetik. Ibilbide laburra da (PR-HU-144), eta Gerra Zibileko lubaki-lerroari zor dio izena, lurpeko galeriekin eta metrailatzeko makinarekin.
Jaitsiera zaila da, batez ere urarekin eta lokatzarekin, irristatzeko arriskua dagoelako. Txirrindulariek lurrera bota beharko dute. Beheragoko lurrak irregularki jarraitzen du dorrezainetatik pasatzean, eta gure ibilbidea etxola biribilaren ondotik pasatzen da, ezkerretara. Landaketak zaintzeaz gain, Errege Altxonbideko (11,2 km) ordainleku ere izan zen. Aurrez aurre jarraituko dugu, Tierzerako desbideraketa igarota. Toponimo hori Tertium Milliarium bide latinotik dator, Lleida eta Huesca lotzen zituen galtzada erromatarraren eta Zaragozara jarraitzen zuen galtzadaren beste erreferentzia bat. Geldialdi bat egin nahi dutenek kilometro erdi egin dezakete Tierz herriraino, bide beretik itzultzeko. Bellestar del Flumen eta Tierz lotzen dituen errepidea aurrez aurre gurutzatuko dugu, eta zuzen egingo dugu aurrera, gezi baten antzera, Flumen ibaiaren gainetik igaro arte (13,2 km).
Gurutzatu ondoren, 90° biratuko dugu ezkerretara, Salasko ermitarantz. Bidezidor estu batek ibaiertzean egiten du kilometro bat (ibiltariz betetako astebukaeretan), eta puntu batean eskuinetara egiten dugu, Almeriizko edo Salasko baratzetara doan bidea hartzeko. Hogei minutura, hipika bat igaro ondoren, Isuela ibaia zeharkatu eta Salasko Santa Maria santutegira iritsiko gara. 1951tik, Monumentu Nazionala aldatu egin zuten XVIII. mendean, estilo barrokoan. 1250ean, Jaime I.ak “Babes eta Babes Pribilegioa” sinatu zuen Santutegi honetatik pasatzen ziren erromes guztientzat. Hortik dator XIII. mendeko erromes espeula bat, berunezko xafla edo domina bat, erromesek bisitatzen zituzten lekuetan jasotzen zuten zigilu gisa, eta, arropetan josita, bidea frogatzen zuten (15,7. km).
Dorre elektrikoaren ondoan, santutegiaren aurrean, Huescara joan daiteke aurrez aurre, edo eskuinera biratu, San Galindo erromesen ospitalera joateko. San Galindo Salasen lurperatuta dagoen erromes-ospitalearen izena da. Eskuinera atera, eta gezi horiz eta H P letraz (Erromesen Ospitalea) markatuta dago, asfaltatutako bide batetik. Bide hori beti aurrez aurre doa STOP bateraino. Erronda horren eta Chiringo Balsas kalearen arteko bidegurutzean dago, STOP eskuinerantz biratuko dugu, aurrez aurre jarraituko dugu biribilgunearen atzetik, eta ezkerreko zubi-zulotik (Nuestra Señora de Huín) desbideratuko gara. 34. zenbakian dago San Galindo erromesen aterpea (17,4. km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak