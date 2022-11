Berbegaletik Puiura (Fañanás)

Ibilbidea

Berbegalgo aterpetxetik Meridiano tabernara joan behar da berriro, Espainia plazan, Santa Maria Zuriaren parean. Tabernaren parean, La Iglesia kalea hartuko dugu, ezkerreko kalartea. Lerro horren bukaeran, 90º ezkerrera biratuko dugu zementuzko tarte batetik, errepidera jaisteko, eta aurrera jarraituko dugu gezi horiak eta La Perdiguera adierazten duten GR-45 seinaleak kontuan hartuta. Bide harritsu bat altozanotik jaisten da, eskuineko aldean abeltzaintzako nabe bat utzita, eta linea elektrikoaren azpitik pasatzen da. Koadradarantz jarraituko dugun norabidea delineatzaile batek trazatua dirudi; izan ere, aurrerantz begiratuz gero, La Cuadrada multzo zuria bereiziko dugu, eta, hemendik aurrera, ez dirudi lurzorutik ahurra altxatzen duenik. Gure itzala bilatu eta Berbegaleko kontraluz interesgarri bat ikusteko begirada itzuliz, ia biluzik dagoen bidean aurrera egingo dugu, almendrondo batzuez jantzita, eta ikuspegi sakonez gozatuko dugu. V itxurako bidegurutze batean ezkerreko bideari jarraituko diogu, aurrez aurre jarraituz.(2,5 km). Azken zatian, bidea ezabatu egiten da, eta zailtasunik gabe jarraitzen dugu, lehen helburuan finkatutako ikuspegiarekin:La Cuadrada, Alkanadako Dorreetako herri txikia, eta Barbastroko Somontanoko azkena, Done Jakue Bidea gurutzatzen duena. Handik hurbil, oraindik badira ukuilu batzuk, Mequinenza eta Pirinioetako Broto harana lotzen zituen altxonbideko ganadua babesten zutenak. Berbegal kaletik sartu eta eskuinetara biratuko dugu kale nagusitik. Kale Nagusia atsedenleku batean amaitzen da, eta han geldialdirik ez egitea izango litzateke helburua. Teilatutxoa eta iturria 10 km 6,3 dira. Gurutzadura igaro bezain laster, ezkerretara egingo dugu bira, Pertusako kanalera daraman pista hartzeko. Kanal hori Cincako kanaletik eratorria da (7,4 km). Kanala gurutzatu, eta eskuinetik jarraitu. Zerbitzu-pistatik jarraitu, oihanez inguratuta. 2,3 kilometrora, kanalak ezkutuan bidaiatzen du (9,7 km), eta oraindik 1,3 kilometro gehiago egiten ditugu asfaltatutako pistatik. Pasabidea debekatzeko seinalearen aurretik, kanalaren konpainia ezkerretik utziko dugu A-1217 errepidera ateratzeko. Eskuinetik jarraitu Pertusako ateetara arte. Ilerda – Osca bide erromatarraren pasabide segurua da, eta Alkanadre ibaiaren meandro batek besarkatzen du, oppidum-eredu ezin hobea. A-1217 errepidetik joan, ezkerreko bazterbidetik, hondeatutako upategi batzuen ondoan sartu eta La Tallada kaletik sartuko gara.Pertusa da Huescako La Hoyako lehen herria, bidean (12,6 km). Herriaren barruan ez da galdu behar 1578an eraikitako dorre hexagonal exentua. Juan de Herrerari egozten zaio (El Escorial, Aranjuez, etab.). edo bere eskolako arkitektoetako bati. Santa Maria eliza barrokoaren aldarearen azpian dagoen kripta erromanikoa ere merezi du, eta Santa Maria elizatik gertu dagoen herriko taberna ere ezin da galdu. Jolas-parketik eskailera batzuk jaitsiko ditugu Alkanadarraren gaineko errepideko zubiraino, Cinca ibaiaren adarra. Ibaian behera, oraindik ere, zubi erromatar ikusgarri baten muturrek irauten dute, galtzadatik igaro ahal izateko. Ibaian gora, Cinca ubideko ubidea egiten du. Zubia pasa bezain laster, eskuinetara igoko gara bide harritsu batetik, buztin eta hareharrizko mendixken artean. A-1217 errepideko hainbat ferra-kurba saihesten dituen bidezidorra da. Atera eta eskuinetik jarraitu. Orain, errepide-zati on bat dator, eta lekukotasun bat du. Laster, 25. kilometro-puntua baino lehen, Cinca ubidearen gainetik pasatuko gara. Obra hidraulikoa 90 kilometrokoa da, eta Medianoko eta Gradeko urtegi indartsuek (14. km) zuzentzen dute. Ereindakoek eta hareharrizko gailurrek errepidea bideratzen dute. Eskuineko bazterbidetik utzi, 22. kilometro-puntura iritsi baino lehen, orgen artean ezkutatuta dagoen bide batetik. Puntu horretan, errepidearen beste aldean, hilerria dago. Nonahi dauden geziez gain, Huescako Hoyak turismoa dinamizatzeko planean jarritako Jakueren hesolak ere ikusiko ditugu. Bidea aurrera doa Antillonera, Erdi Aroko harresiko dorre batzuen gaineko altiboa eta oraindik ere zaindua. Etxebizitzak osatzen zituzten enpati naturalen laguntzari esker babesten zituen herritarrak. Bideak zolatutako pista batean uzten du, errepidera igo eta berpiztu egiten da. Denbora pixka bat badugu, komeni da goiko aldera joatea eta Tipulin Etxeko eta Kartzelako dorreak ikustea, baita Pirinioetako eta Hoyako ikuspegiez gozatzea ere, begiratoki bat eskaintzen baitigu. Natibitatearen eliza zertxobait hurbilago dago, eta aztarna erromanikoak ditu dorrean eta portadan, almazaran eta ogi-labean. Udaletxearen albo batean taberna sozial bat dago, Internetekin konektatua, eta bertan bizilagunek bi litera prestatu dituzte gaua pasatzeko. Itxita badago, galdetu José Maríaz.(17,8 km). Ondoren, errepidea Antillonen utzi, k.p.aren ondoan. 21, San Juan txabolatik igotzeko, XVIII. mendeko San Juan ermitaren azpitik pasatzen den pista zolatua. Balkoi harritsu batean sartuko gara. Alboetan almendrondoak eta nekazaritzako eraikin batzuk daude, Blecua herritik eta La Hormiga sakanetik Sierra eta Cañones de Guararaino. Hiru sorore pirenaikoak daude eta burua postalaren hondora ateratzen dute. Gerezialdi batzuekin eta lezka-orban batzuekin gozatzeko aukera ematen du, ibilera gidatzen, Pertusako kanaletik ekartzen genuen asfalto-enpastaren ondoren. Antillondik 3,5 kilometrora, adi! Adarkatze bat dago, eta eskuinetik biratuko dugu, ez trokha handi bat, 90 graduko biraketa egiten duena eskuinerantz (gezi hori bat dago, erromesak nahasten dituena, antza), baizik eta pixka bat aurrerago pista bat, eskuinerantz ere ateratzen dena, zuhaitzak igaro ondoren, eta berehala ezkerrerantz biratzen dena zerri-granja baterantz. (21,3. km) Minda-putzu baten usaina berehala jasotzeko jaisten gara, zerri-granja baten ondoan, eta eskuinetik jarraitzen dugun beste pista bati ematen diogu, 200 metro aurrerago ezkerrera biratzeko (22,6. km). Puntu horretan, pista berri hori hartu (bide erromatarra) edo A-1217 errepidera jarraitu (400 metro aurrerago dago). Errepideko aukerak, seinaleztatzeari utzi dion arren, ez du galerarik onartzen, 1,5 kilometro aurrezten ditu, baina ia 4,5 kilometro asfalto egin behar dira Pueyo de Fañanaseraino. Pistatik desbideratzen bagara, hau da, 2012ko udaberrian gezi horiz seinalatutako eta bide erromatarraren trazadurarekin bat egiten duen aukera, 20 minutu gehiago beharko ditugu, baina ez dugu trafikoan jarriko (aukera hori gorriz markatuta ageri da etaparen mapan, nahiz eta 27,5 km-ko profila eta distantzia, guztira, errepidearen aukerari buruzkoak izan).Bidea hartzea erabaki dugu, nahiz eta arreta jarri behar den, erromes batek esaten digun seinalea ez baita nahikoa, linea elektrikoaren azpitik pasa eta zuzen jarraitzen baitu. 2,3 kilometro egin behar ditugu beti aurrez aurre, Antillonetik Barorako isurketa errealaren bidegurutzera iritsi arte, ‘Bide Erromatarra’ seinalea (24,9 km) agerian duela. Eskuineko bidea hartuko dugu, karraskaz inguratua. Benetako isurketa da, eta bertatik aurrera goaz desbideraketei kasurik egin gabe. 2,1 kilometrora, landetxe baten ondotik pasa, ezkerretara, eta, ondoren, eskuinetara. Azken hori igaro ondoren, zuzen segituko dugu bidegurutzean, Lacunas ubidera eta Guatizalema ibaira jaisteko. Puntu horretatik, Ilerdako galtzada erromatarrak Oscara egingo luke bidea. Baltsa dagoen ibaira iritsi baino ehun eta berrogeita hamar metro lehenago, 90º biratuko dugu eskuinera (27,9 km) eta Pueyo de Fañanásera hurbilduko gara hegoaldetik. Kale bakar batek plazaraino garamatza, non taberna soziala eta aterpetxea dauden, gomendagarria da aldez aurretik aterpetxera deitzea prestasuna ezagutzeko eta oharrak ikusteko, gainean bertan (29. km).