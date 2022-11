L’itinerari

Dobleguem a mà dreta pel carrer que hi ha al costat de l'església i sortim a la carretera A-1217. Cal seguir-la per l'esquerra fins a Fañanás. Aquesta població és també del municipi d'Alcalá del Bisbe, pel qual discorrerà més de la meitat del trajecte d'aquesta desena etapa. Abans d'arribar travessem el riu Guatizalema, vingut des del municipi de Sabiñánigo i que aporta el seu cabal al riu Alcanadre (Km 1,1). Veiem a continuació el magnífic port de la església de Sant Joan Baptista, del segle XVI i aixecada sobre una fortificació. Deixem la carretera per a entrar en Fañanás per l'avinguda de Bureta (marquesina), que ens porta fins a la plaça Major Un escut d'armes datat en 1781 adorna una de les cases (Km 1,8).En la plaça girem a l'esquerra i sortim per la calla La Paz sempre de front, una pista pavimentada entre habitatges i hortes que reverteix en un camí de terra pel qual abandonem la població. A uns 600 metres en línia recta, allunyada del camí a la dreta, es troba l'ermita de Bureta, restaurada en 2001 i hereva d'un hospital del segle XII. Pegada a l'ermita es troba la casa del Santero. A 1,4 quilòmetres del centre de Fañanás (Km 3,2) atenció!, arribem a una bifurcació. Cal sortir del camí per l'esquerra, sobre una crosta de pedra cicatritzada per l'aigua. Diverses fletxes i una estaca mimetitzada ens ajuden a distingir-la. Aquesta senda, amb alguns tolls de les séquies d'Abrisén i del Molino, condueix fins a la carretera A-1219 (Km 5,2), que continuem a mà dreta poc més de mig quilòmetre fins a l'encreuament d'Ona on girarem a l'esquerra cap a aquesta població, aquesta que queda a 700 metres segons marca el cartell indicador de la carretera.Després de el riu Botella entrem en aquesta població alcalaína de tot just dues dotzenes de veïns. El Camí no passa per la plaça de l'església, però es pot accedir a aquesta sota un arc. Té una font i diversos bancs perfectes per a assestar el primer mos. Ona desprèn un halo atemporal. La parroquial de Santa Cruz és del segle XVII i abunden les casonas de pedra de segles passats amb el seu escut sobre la llinda (Km 6,6).Deixem Ona passant per davant la "la creu d'Ona" per una pista pavimentada que passa a ser de terra. Unes naus ramaderes amb les seves sitges a mà esquerra i un abeurador sobresurten entre parcel·les de cultiu i carrascales. Anem guanyant una mica d'altura, deixant a la dreta l'accés a una altra nau, i passant més endavant al costat de la paridora de Montori, una nau en maó i pedra medio desplomada. Coronem a continuació el Saso per a obtenir la primera gran panoràmica d'Osca. Fins a l'alberg de la capital encara resten 7 quilòmetres (Km 10,3). En el turó hi ha una torre de vigilància forestal i es distingeix al fons, a mà dreta, el Castell de Montearagón, fortificació que va ordenar construir Sancho Ramírez en 1086 com a línia d'avanç en la conquesta d'Osca. El camí de Sant Jaume descendeix de Saso per la Ruta de les Trinxeres, una sendera de petit recorregut (PR-HU-144) que deu el seu nom a la línia de trinxeres de la Guerra Civil amb galeries subterrànies i nius de metralladora.La baixada comporta una certa dificultat, especialment amb aigua i fang pel risc de relliscades. Els ciclistes hauran de tirar peu a terra. El terreny més a baix continua irregular pel pas de torrenteres i el nostre itinerari passa al costat de la caseta rodona, situada a mà esquerra. Un guardaviñas que a més de custodiar els cultius va servir com a punt de peatge de la Canyada Real (Km 11,2). Continuem de front passant el desviament a Tierz, topònim procedent del terme viari llatí Tertium Milliarium, una referència més al pas de la calçada romana que unia Lleida i Osca i continuava a Saragossa. Els em:MJ9vpA;que vulguin fer una parada poden desviar-se mig quilòmetre fins a la població de Tierz per a tornar pel mateix camí. Creuem de front la carretera que uneix Bellestar del Flumen i Tierz i avancem rectes com una fletxa fins al pas sobre el riu Flumen (Km 13,2).Després de creuar-ho girem 90° a l'esquerra en direcció a l'Ermita de Salas. Una estreta senda recorre la ribera del riu (en fn de setmana repleta de caminantes) durant un quilòmetre i en un punt girem a la dreta per a prendre el camí que porta a les hortes d'Almériz o Salas. Als vint minuts, passada una hípica, vam travessar el riu Isuela per a accedir a el Santuari de Santa María de Salas. Monument Nacional des de 1951, va ser modificat en el segle XVIII en estil barroc. En 1250 Jaume I el Conqueridor va signar un “Privilegi de Protecció i Salvaguarda” per a tots aquells pelegrins que passessin per aquest Santuari. D'aquest lloc procedeix una espécula pelegrina del segle XIII, una làmina o medalla de plom a manera de segell que els pelegrins recollien en els llocs que visitaven i que, cosides en les seves vestidures, acreditaven el seu pas (Km 15,7).Al costat de la torre elèctrica davant del santuari existeix la possibilitat de seguir de front fins a Osca o girar a la dreta per a anar directes a l'hospital de pelegrins Sant Galindo, nom en record del pelegrí-hospitalero que està enterrat en Salas. Surt a la dreta i està marcat amb fletxes grogues i les lletres H P, Hospital de Pelegrins, per un camí asfaltat que porta sempre de front fins a un STOP que està en l'encreuament d'aquesta ronda amb el carrer Basses de Chirin, en l'STOP girem a la dreta, seguim de front després de la rotonda i ens desviem pel primer cap de carrer de l'esquerra (carrers de La nostra Senyora de l'Horta) per a desembocar en Valentín Gardeta. En el número 34 es troba l'alberg de pelegrins Sant Galindo (Km 17,4).