Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca

El itinerario

Doblamos a mano derecha por la calle que hay junto a la iglesia y salimos a la carretera A-1217. Hay que seguirla por la izquierda hasta Fañanás. Esta población es también del municipio de Alcalá del Obispo, por el que discurrirá más de la mitad del trayecto de esta décima etapa. Antes de llegar cruzamos el río Guatizalema, venido desde el municipio de Sabiñánigo y que aporta su caudal al río Alcanadre (Km 1,1). Vemos a continuación el magnífico porte de la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XVI y levantada sobre una fortificación. Dejamos la carretera para entrar en Fañanás por la avenida de Bureta (marquesina), que nos lleva hasta la plaza Mayor Un escudo de armas fechado en 1781 adorna una de las casas (Km 1,8).

En la plaza giramos a la izquierda y salimos por la calla La Paz siempre de frente, una pista pavimentada entre viviendas y huertas que revierte en un camino de tierra por el que abandonamos la población. A unos 600 metros en línea recta, alejada del camino a la derecha, se encuentra la ermita de Bureta, restaurada en 2001 y heredera de un hospital del siglo XII. Pegada a la ermita se encuentra la casa del Santero. A 1,4 kilómetros del centro de Fañanás (Km 3,2) ¡atención!, llegamos a una bifurcación. Hay que salir del camino por la izquierda, sobre una costra de piedra cicatrizada por el agua. Varias flechas y una estaca mimetizada nos ayudan a distinguirla. Esta senda, con algunos charcos de las acequias de Abrisén y del Molino, conduce hasta la carretera A-1219 (Km 5,2), que seguimos a mano derecha poco más de medio kilómetro hasta el cruce de Ola donde giraremos a la izquierda hacia dicha población, esta que queda a 700 metros según marca el cartel indicador de la carretera.

Tras el río Botella entramos en esta población alcalaína de apenas dos docenas de vecinos. El Camino no pasa por la plaza de la iglesia, pero se puede acceder a ésta bajo un arco. Tiene una fuente y varios bancos perfectos para asestar el primer bocado. Ola desprende un halo atemporal. La parroquial de Santa Cruz es del siglo XVII y abundan las casonas de piedra de siglos pasados con su escudo sobre el dintel (Km 6,6).

Dejamos Ola pasando por delante la "la cruz de Ola" por una pista pavimentada que pasa a ser de tierra. Unas naves ganaderas con sus silos a mano izquierda y un abrevadero sobresalen entre parcelas de cultivo y carrascales. Vamos ganando algo de altura, dejando a la derecha el acceso a otra nave, y pasando más adelante junto a la paridera de Montori, una nave en ladrillo y piedra medio desplomada. Coronamos a continuación el Saso para obtener la primera gran panorámica de Huesca. Hasta el albergue de la capital aún restan 7 kilómetros (Km 10,3). En el cerro hay una torre de vigilancia forestal y se distingue al fondo, a mano derecha, el Castillo de Montearagón, fortificación que ordenó construir Sancho Ramírez en 1086 como línea de avance en la conquista de Huesca. El Camino de Santiago desciende de Saso por la Ruta de las Trincheras, un sendero de pequeño recorrido (PR-HU-144) que debe su nombre a la línea de trincheras de la Guerra Civil con galerías subterráneas y nidos de ametralladora.

La bajada entraña cierta dificultad, especialmente con agua y barro por el riesgo de resbalones. Los ciclistas tendrán que echar pie a tierra. El terreno más abajo continúa irregular por el paso de torrenteras y nuestro itinerario pasa junto a la caseta redonda, situada a mano izquierda. Un guardaviñas que además de custodiar los cultivos sirvió como punto de peaje de la Cañada Real (Km 11,2). Continuamos de frente pasando el desvío a Tierz, topónimo procedente del término viario latino Tertium Milliarium, una referencia más al paso de la calzada romana que unía Lleida y Huesca y continuaba a Zaragoza. Los que quieran hacer una parada pueden desviarse medio kilómetro hasta la población de Tierz para regresar por el mismo camino. Cruzamos de frente la carretera que une Bellestar del Flumen y Tierz y avanzamos rectos como una flecha hasta el paso sobre el río Flumen (Km 13,2).

Tras cruzarlo giramos 90º a la izquierda en dirección a la Ermita de Salas. Una estrecha senda recorre la ribera del río (en fn de semana repleta de caminantes) durante un kilómetro y en un punto giramos a la derecha para tomar el camino que lleva a las huertas de Almériz o Salas. A los veinte minutos, pasada una hípica, cruzamos el río Isuela para acceder al Santuario de Santa María de Salas. Monumento Nacional desde 1951, fue modificado en el siglo XVIII en estilo barroco. En 1250 Jaime I el Conquistador firmó un “Privilegio de Protección y Salvaguarda” para todos aquellos peregrinos que pasasen por este Santuario. De este lugar procede una espécula peregrina del siglo XIII, una lámina o medalla de plomo a modo de sello que los peregrinos recogían en los lugares que visitaban y que, cosidas en sus ropajes, acreditaban su paso (Km 15,7).

Junto a la torre eléctrica en frente del santuario existe la posibilidad de seguir de frente hasta Huesca o girar a la derecha para ir directos al hospital de peregrinos San Galindo, nombre en recuerdo del peregrino-hospitalero que está enterrado en Salas. Sale a la derecha y está marcado con flechas amarillas y las letras H P, Hospital de Peregrinos, por un camino asfaltado que lleva siempre de frente hasta un STOP que está en el cruce de dicha ronda con la calle Balsas de Chirin, en el STOP giramos a la derecha, seguimos de frente tras la rotonda y nos desviamos por la primera bocacalle de la izquierda (calles de Nuestra Señora de la Huerta) para desembocar en Valentín Gardeta. En el número 34 se encuentra el albergue de peregrinos San Galindo (Km 17,4).