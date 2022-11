Etapa de Sarsamarcuello a Ena

El itinerario

Nunca apetece despertarse con un ascenso brusco, más en un Camino que nos tiene mal acostumbrados porque nos raciona los grandes esfuerzos, que pueden contarse con los dedos de una mano. La parte montañosa del Camino Catalán por San Juan de la Peña ha llegado para quedarse y el itinerario nos va a ceder de la mejor manera posible al tramo aragonés del Camino Francés. Toda la subida está concentrada en los primeros 3,5 kilómetros. Desde el albergue, a la derecha, subimos por las calles del Coso y del Medio, junto a Casa Marina, y continuamos por la calle Herrería. Después a la derecha por la calle Mayor hasta el área recreativa de la Fuente Alta, con una fuente reconstruida en 1856, un lavadero y un abrevadero. El GR-95 dice seguir la traza del Item a Caesarea Augusta Beneharno, la calzada romana que unía Zaragoza con el Béarn francés. El paso de esta vía por aquí ha sido desmontado con pruebas fehacientes sobre el terreno por el ingeniero de Obras Públicas, Isaac Moreno Gallo, en su obra Item a Caesarea Augusta Beneharno. La Carretera Romana de Zaragoza al Bearn. Una senda entre enebros, boj y escaramujos, con notables vistas de Sarsamarcuello y del paisaje hacia Ayerbe, alcanza pronto una pista, donde viene a juntarse la que proviene de la parte oeste de Sarsamarcuello, cuyas vueltas y revueltas nos hemos ahorrado al partir desde el lavadero. Llega sin pérdida, siempre con vistas a la torre de Marcuello, hasta la ermita de San Miguel, de finales del siglo XII y que sólo conserva el ábside y parte de la nave (Km 3,5). Merece desviarse 350 metros para acercarse a la torre del castillo de Marcuello que, construido bajo el mandato de Sancho El Mayor, formaba parte de la línea de fortificaciones creada en la frontera conquistada. La iglesia de la Virgen de Marcuello, al lado, formaba parte del conjunto defensivo y es un templo románico restaurado en el siglo XVII que acoge una cripta dedicada a San Esteban. Tras este inciso volvemos junto a la ermita de San Miguel para continuar la etapa. Dejamos a mano izquierda la pista que va al Mirador de los Buitres y seguimos hasta el collado de San Román, aprovechando de camino una vista inusual de los Mallos de Riglos, famosas agujas de conglomerado sobre el pueblo del mismo nombre (Km 5,3) . Seguimos en dirección a La Peña y podemos ahorrarnos una gran curva que traza la pista, descendiendo por el camino de la derecha, de mayor desnivel durante los primeros metros. Luego vamos perdiendo altitud por la pista, que se encuentra en perfectas condiciones. En una curva pasamos de largo el desvío a la Foz de Garoneta (Km 6,8) y continuamos la marcha. El trayecto es largo, siguiendo el barranco de Forcallo, y 3,3 kilómetros después dejamos a mano izquierda la Pardina de Escalete. En esta parte de Aragón se conoce por pardinas a las casas agrícolas o ganaderas. Unos cientos de metros más abajo, el Camino atraviesa la foz de Escalete, uno de los hitos naturales más representativos de este itinerario jacobeo, horadada por el barranco de Forcallo (Km 10,7). El paso sobre el puente no plantea ninguna dificultad, es suficientemente ancho. El barranco se abre paso hacia el río Gállego, afluente del Ebro con más de 200 kilómetros de recorrido desde la frontera con Francia hasta Zaragoza. Al otro lado vemos ya la Estación de Santa María y la Peña y la empresa maderera Eiforsa. Tras la foz, la pista sigue a mano izquierda. La seguimos durante más de un kilómetro hasta el puente asfaltado sobre las vías del Canfranero, el paso más seguro para cruzarlas. Pasado el puente tomamos la pista hacia la derecha y más adelante cruzamos el Gállego por un puente paralelo al del tren. Las aguas del río las regula en este punto el embalse de la Peña, construido en 1913. Llegamos así a la Estación de Santa María y La Peña y el pequeño núcleo de La Peña Estación, perteneciente al municipio de Las Peñas de Riglos. Junto a la carretera se encuentra el bar El Carmen, abre todos los días a partir de las 11, donde habrá que abastecerse, ya que en Ena no hay donde comprar. También en La Peña Estación hay una panadería que abre de martes a sábado de 10 a 2 con una mini tienda con productos básicos. (ver observaciones) (Km 14) Seguimos la carretera A-1205 hacia la izquierda durante casi dos kilómetros. Atención porque antes de cruzar el puente sobre el barranco de Triste, unas flechas amarillas y las marcas rojas y blancas del GR-95 sobre las margas animan a dejar la carretera y desviarse por los badlands (Km 15,8). Tras superar el primer desnivel continuamos por un bello sendero sobre el barranco. Abrimos un portillo (tras pasar siempre hay que cerrarlo) seguimos la senda, que pasa junto a varios corrales en ruinas donde guardaban el ganado algunos vecinos de Triste (Km 17,6). Un kilómetro después cruzamos de frente un cortafuegos y salimos en unos minutos a una pista, que seguimos a la derecha. Pasamos junto a una casa abandonada que era propiedad de la Confederación Hidrográfica (Km 19,8). La idea de colocar pasos para vadear el barranco de Ena, que es el que fluye a partir de ahora a la derecha, es buena. Pero no la forma, con unos horrendos bloques de cemento, y es fácil encontrar algún vado inundado. En una bifurcación que hay más adelante continuamos de frente, siempre a la vera del río. Pasamos un paso canadiense (Km 21,5) y aún cruzamos el cauce otra vez más. En breve, ya con la presencia de campos de cereal que denotan la cercanía de Ena, llegamos al desvío que conduce, a la izquierda, a la Ermita de la Virgen del Camino y posteriormente también a Ena. El topónimo de la ermita no deja dudas, como refleja María de los Ángeles Magallón en su obra Red Viaria Romana en Aragón, con unas conclusiones contrarias a Isaac Moreno. Este sendero de Pequeño Recorrido está señalizado desde 2013 con las marcas jacobeas y es el que recomendamos. Si se desea también se puede continuar hasta Ena por la pista, de frente. A la llegada emociona el conjunto, aún de la Hoya, pero compartiendo sus rasgos y fisonomía con la vecina Jacetania, como los tejados de lajas y sus chimeneas troncocónicas, ya pirenaicos. A unos metros de la iglesia de San Pedro y junto a Casa Bergosal se encuentra el albergue de peregrinos (Km 25,2).