Sarsamarlepotik Enara bitarteko etapa

Ibilbidea

Ez du inoiz esnatu nahi bat-bateko igoerarekin, are gehiago gaizki ohituta gaituen bidean, ahalegin handiak arrazionalizatzen baititu, esku bateko hatzekin konta baitaitezke. San Juan de la Peñatik doan Kataluniako Bidearen zati menditsua gelditu egin da, eta ibilbideak ahalik eta hobekien utziko gaitu Bide Frantseseko Aragoiko tartean. Igoera guztia lehen 3,5 kilometroetan dago. Aterpetxetik, eskuinetara, Coso eta Erdi kaleetatik igoko gara, Itsas Etxearen ondoan, eta Herrería kaletik jarraituko dugu. Gero eskuinetara, Kale Nagusitik, Fuente Altako atsedenlekuraino, 1856an berreraikitako iturri batekin, ikuztegi batekin eta aska batekin. Augusta Beneharno, Zaragoza eta Frantziako Béarnarekin lotzen zuen galtzada erromatarra, Caesarea Item-en trazadurari jarraitzen diola dio GR-95ak. Isaac Moreno Gallo Herri Lanetako ingeniariak, Item a Caesarea Augusta Beneharno lanean, lur gainean proba fede-emaileak eginez desmuntatu du bide hau. Zaragozatik Bearnera doan Erromako errepidea. Ipurdien, ezpelen eta kakalardoen arteko bidexka bat, Sarsamarlepotik eta Aierberako paisaiatik bista ikusgarriekin, laster batean iristen da pista batera, eta han elkartzen da Sarsamarlepoa mendebaldetik datorrena. Azken horren itzuliak eta nahasketak saihestu egin ditugu garbitegitik hasita. Galerarik gabe iristen da, beti Marleongo dorrera begira, San Migel ermitaraino, XII. mendearen amaierara arte, eta absidea eta nabearen zati bat baino ez ditu gordetzen (3,5. km). 350 metro desbideratu behar dira Antso Nagusiaren agindupean eraikitako Marleongo gazteluko dorrera hurbiltzeko. Dorre hori konkistatutako mugan sortutako gotorleku-lerroaren parte zen. Marleongo Ama Birjinaren eliza, ondoan, defentsa-multzoaren parte zen eta XVII. mendean zaharberritutako tenplu erromanikoa da, San Estebani eskainitako kripta bat hartzen duena. Ebaki horren ondoren, San Migel ermitaren ondotik itzuliko gara, etapari jarraipena emateko. Mirador de los Buitres mendira doan pista ezkerretara utzi, eta San Roman muinoraino joango gara. Bidean, Riglos Mallos (izen bereko herriko konglomeratu orratz famatuak) ikusiko ditugu. La Peñarako norabidean segituko dugu, eta pista trazatuko duen bihurgune handi bat aurreztuko dugu, eskuineko bidetik jaitsiz. Desnibel handiagoa izango da lehenengo metroetan. Gero, altuera galtzen joango gara pistatik, egoera ezin hobean baitago. Bihurgune batean, Garonetako arroila (6,8 km) zeharkatuko dugu eta aurrera egingo dugu. Ibilbidea luzea da, Forcalloko sakanari jarraituz, eta 3,3 kilometro geroago ezkerretara utziko dugu Escaleteko Pardina. Aragoiko alde honetan, nekazaritza edo abeltzaintzako etxeak dira pardinak. Ehunka metro beherago, bideak Escaleteko arroila zeharkatzen du, Forcallo sakanak (10,7. km) zulatutako Done Jakueren ibilbide honen une natural adierazgarrienetako bat. Zubiaren gaineko pasabideak ez du zailtasunik, nahikoa zabala da. Sakana Gállego ibairantz doa. Ebroren adarra da, eta 200 kilometro baino gehiago egiten ditu Frantziako mugatik Zaragozara. Beste aldean Santa Maria eta Peña geltokia eta Eiforsa zur-enpresa ikusten ditugu. Arroilaren atzean, pista ezkerretara doa. Kilometro bat baino gehiagoz jarraituko dugu Canfraneroko bideen gaineko zubi asfaltaturaino, bide horiek gurutzatzeko biderik seguruena. Zubia igarota, pista eskuinerantz hartuko dugu, eta, aurrerago, Gállegoa zeharkatuko dugu, trenaren pareko zubi batetik. Puntu horretan, 1913an eraikitako Peñako urtegiak erregulatzen ditu ibaiko urak. Santa Maria eta La Peña estaziora eta La Peña Estación herri txikira iritsiko gara, Las Peñas de Riglos udalerrikoa. Errepidearen ondoan El Carmen taberna dago, egunero 11etatik aurrera irekitzen da, eta bertan hornitu beharko da, Enan ez baitago non erosi. La Peña Estación-en ere okindegi bat dago, asteartetik larunbatera 10etatik 2etara irekitzen dena, oinarrizko produktuak dituen denda txiki batekin.(ikus oharrak) (14. km) A-1205 errepidea ezkerrerantz jarraituko dugu ia bi kilometrotan. Kontuz ibili, Triste sakanaren gaineko zubia zeharkatu aurretik, gezi horiak eta GR-95 errepideko marka gorri eta zuriak errepidea utzi eta badlandetatik desbideratzen baitira (15,8. km). Lehenengo desnibela gainditu ondoren, sakanaren gaineko bidezidor eder batetik jarraituko dugu. Ataka bat irekiko dugu (pasatu ondoren, beti itxi egin behar da), eta bidean aurrera egingo dugu, aurri-egoeran dauden zenbait uhalen ondotik, non ganadua gordetzen baitzuten Tristeko bizilagunek (17,6. km). Kilometro bat geroago, aurrez aurre suebaki bat zeharkatu, eta pistara irtengo gara minutu batzuk barru, eskuinerantz. Konfederazio Hidrografikoarena zen etxe huts baten ondotik pasatuko gara (19,8 km). Ona da Enako sakana zeharkatzeko pausoak jartzea, hemendik aurrera eskuinerantz doana. Baina ez du forma ematen, zementu-bloke izugarriekin, eta erraza da urez betetako pasabideren bat aurkitzea. Aurrerago dagoen adarkatze batean, aurrez aurre jarraitzen dugu, beti ibaiaren ertzean. Kanadako pasabide bat (21,5 km) igaro, eta berriro ere ibilgua gurutzatuko dugu. Aurki, Ena hurbil dagoela adierazten duten zereal zelaiekin, Bideko Ama Birjinaren baselizara eta, ondoren, Enara bideratzen duen desbidera iritsiko gara. Ermitaren toponimoak ez du zalantzarik uzten, María de los Angeles Magallónek Aragoiko Red Caminos Romana obran islatzen duen bezala, Isaac Morenoren aurkako ondorioekin. Ibilbide Txikiko bidexka hau Jakobeko markekin seinaleztatuta dago 2013tik, eta horixe gomendatzen dugu. Nahi izanez gero, Enaraino jarrai daiteke pistatik, aurrez aurre. Iristean, hunkitu egiten du multzoa, baita Hoyarena ere, baina bere ezaugarriak eta fisionomia Jacetaniarekin partekatuz, hala nola harlauzazko teilatuak eta bere tximinia tronkokonikoak, dagoeneko pirenaikoak. San Pedro elizatik metro batzuetara eta Bergosal etxearen ondoan dago erromesen aterpetxea (25,2 km).