Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Bolea a Sarsamarcuello
Sarsamarcuello
Albergue de Sarsamarcuello
Disponible sin conexión
113
Sarsamarcuello
Sarsamarcuello (Huesca)
Propiedad del albergue: Municipal. Pertenece al Municipio de Loarre
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Loarre
Persona encargada de atender el albergue: Antonio y Pilar. Viven en la plaza Mayor, 7, al lado del albergue
Observaciones:
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 12
Etapa de Bolea a Sarsamarcuello
km 15,8
Tiempo 04H 15’
Dificultad Alta
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