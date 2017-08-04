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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Bolea a Sarsamarcuello

Albergue de Sarsamarcuello

Disponible sin conexión
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Albergue de sarsamarcuello

Sarsamarcuello
Sarsamarcuello (Huesca)

618 614 669 (Antonio), 974 382 609 (Ayuntamiento de Loarre)

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal. Pertenece al Municipio de Loarre

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Loarre

Persona encargada de atender el albergue: Antonio y Pilar. Viven en la plaza Mayor, 7, al lado del albergue

Observaciones:

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Bolea a Sarsamarcuello Etapa 12

Etapa de Bolea a Sarsamarcuello

km 15,8
Tiempo 04H 15’
Dificultad Alta
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