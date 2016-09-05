Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Parroquia de Olveiroa
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Albergue de Santiago de Olveiroa
Dispoñible sen conexión
1410
Parroquia de Olveiroa
Olveiroa - Concello de Dumbría (A Coruña)
Propiedade do albergue: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Puri Carreira
Observacións: O albergue de Olveiroa é dos máis peculiares do Camiño de Santiago. Está formado por varios edificios separados: as antigas escolas, casas particulares, varios hórreos, un merendero e o local da recepción.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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