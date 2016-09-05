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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Albergue de Santiago de Olveiroa

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Albergue de olveiroa

Parroquia de Olveiroa
Olveiroa - Concello de Dumbría (A Coruña)

658 04 52 42

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Puri Carreira

Observacións: O albergue de Olveiroa é dos máis peculiares do Camiño de Santiago. Está formado por varios edificios separados: as antigas escolas, casas particulares, varios hórreos, un merendero e o local da recepción.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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