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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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Santiago de Olveiroako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de olveiroa

Olbeiroako parrokia
Olveiroa - Concello de Dumbría (Coruña)

658 04 52 42

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Concello de Dumbría / Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Concello de Dumbría / Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Puri Carreira

Oharrak: Olbeiroako aterpetxea Done Jakue Bideko berezienetakoa da. Bereizitako hainbat eraikinek osatzen dute: eskola zaharrak, etxe partikularrak, hainbat garaia, askaldegia eta harrerako lokala.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Santiago de Olveiroako aterpetxea

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