Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
Olbeiroako parrokia
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Santiago de Olveiroako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1410
Olbeiroako parrokia
Olveiroa - Concello de Dumbría (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Concello de Dumbría / Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Concello de Dumbría / Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Puri Carreira
Oharrak: Olbeiroako aterpetxea Done Jakue Bideko berezienetakoa da. Bereizitako hainbat eraikinek osatzen dute: eskola zaharrak, etxe partikularrak, hainbat garaia, askaldegia eta harrerako lokala.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak