Albergue de Santiago de Olveiroa

Parroquia de Olveiroa

Olveiroa - Concello de Dumbría (A Coruña) 658 04 52 42 Web / Link

Propiedad del albergue: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Puri Carreira

Observaciones: El albergue de Olveiroa es de los más peculiares del Camino de Santiago. Está formado por varios edificios separados: las antiguas escuelas, casas particulares, varios hórreos, un merendero y el local de la recepción.