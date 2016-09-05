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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue de Santiago de Olveiroa

Disponible sin conexión
153
57
Albergue de olveiroa

Parroquia de Olveiroa
Olveiroa - Concello de Dumbría (A Coruña)

658 04 52 42

Web / Link

Propiedad del albergue: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Puri Carreira

Observaciones: El albergue de Olveiroa es de los más peculiares del Camino de Santiago. Está formado por varios edificios separados: las antiguas escuelas, casas particulares, varios hórreos, un merendero y el local de la recepción.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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