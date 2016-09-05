Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Parroquia de Olveiroa
Albergue de Santiago de Olveiroa
Disponible sin conexión
15357
Parroquia de Olveiroa
Olveiroa - Concello de Dumbría (A Coruña)
Propiedad del albergue: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Puri Carreira
Observaciones: El albergue de Olveiroa es de los más peculiares del Camino de Santiago. Está formado por varios edificios separados: las antiguas escuelas, casas particulares, varios hórreos, un merendero y el local de la recepción.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos