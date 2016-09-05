Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Parròquia d'Olveiroa
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Alberg de Santiago d'Olveiroa
Disponible sense connexió
1410
Parròquia d'Olveiroa
Olveiroa - Concello de Dumbría (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Concello de Dumbría / Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Dumbría / Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Puri Carreira
Observacions: L'alberg d'Olveiroa és dels més peculiars del Camí de Santiago. Està format per diversos edificis separats: les antigues escoles, cases particulars, diversos hórreos, un berenador i el local de la recepció.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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