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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Alberg de Santiago d'Olveiroa

Disponible sense connexió
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Albergue de olveiroa

Parròquia d'Olveiroa
Olveiroa - Concello de Dumbría (la Corunya)

658 04 52 42

Web / Link

Propietat de l'alberg: Concello de Dumbría / Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Dumbría / Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Puri Carreira

Observacions: L'alberg d'Olveiroa és dels més peculiars del Camí de Santiago. Està format per diversos edificis separats: les antigues escoles, cases particulars, diversos hórreos, un berenador i el local de la recepció.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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