Camiño do Norte Etapa de Comiñas a Unquera
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Albergue de San Vicente
Dispoñible sen conexión
90
San Vicente de la Barquera CP 39540
Propiedade do albergue: Asociación Cantabria no Camiño
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Cantabria no Camiño
Persoa encargada de atender o albergue: Érika Chamero
Observacións: Campo observacións texto novo
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Comiñas a Unquera
km 26,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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