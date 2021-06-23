Camino del Norte Etapa de Comillas a Unquera
Albergue de San Vicente
Disponible sin conexión
124
San Vicente de la Barquera CP 39540
Propiedad del albergue: Asociación Cantabria en el Camino
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Cantabria en el Camino
Persona encargada de atender el albergue: Érika Chamero
Observaciones: Campo observaciones texto nuevo
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Comillas a Unquera
km 26,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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