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Camino del Norte Etapa de Comillas a Unquera

Albergue de San Vicente

Disponible sin conexión
12
4
Albergue de San Vicente


San Vicente de la Barquera CP 39540

633645207

www.nomadahostel.es

Web / Link

Propiedad del albergue: Asociación Cantabria en el Camino

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Cantabria en el Camino

Persona encargada de atender el albergue: Érika Chamero

Observaciones: Campo observaciones texto nuevo

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Comillas a Unquera Etapa 16

Etapa de Comillas a Unquera

km 26,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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