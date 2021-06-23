Camí del Nord Etapa de Cometes a Unquera
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Sant Vicent
Disponible sense connexió
90
San Vicente de la Barquera CP 39540
Propietat de l'alberg: Associació Cantàbria en el Camí
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Cantàbria en el Camí
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Érika Chamero
Observacions: Camp observacions text nou
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Cometes a Unquera
km 26,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots