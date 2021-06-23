Iparraldeko Bidea Comillas a Unquera etapa
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San Vicenteko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
San Vicente de la Barquera PK 39540
Aterpetxearen jabegoa: Kantabria Bidean elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kantabria Bidean elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Erika Chamero
Oharrak: Testu berriaren oharren eremua
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 16
Comillas a Unquera etapa
km 26,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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