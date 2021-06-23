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Iparraldeko Bidea Comillas a Unquera etapa

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San Vicenteko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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San Vicenteko aterpetxea


San Vicente de la Barquera PK 39540

633645207

www.nomadahostel.es

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Kantabria Bidean elkartea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kantabria Bidean elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Erika Chamero

Oharrak: Testu berriaren oharren eremua

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Comillas a Unquera etapa Etapa 16

Comillas a Unquera etapa

km 26,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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