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Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés

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Albergue de San Roque

Dispoñible sen conexión
79
0
02 albergue municipal san roque villaembistia

Praza Maior, 1
Villambistia

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Villambistia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: No bar do albergue preparan xantares, ceas e almorzos para os peregrinos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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