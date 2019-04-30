Camí Francès Etapa de Belorado a Agés
Plaza Mayor, 1
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Alberg de Sant Roque
Disponible sense connexió
790
Plaza Mayor, 1
Villambistia
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Villambistia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: En el bar de l'alberg preparen esmorzars, sopars i desdejunis per als pelegrins.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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