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Camí Francès Etapa de Belorado a Agés

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Alberg de Sant Roque

Disponible sense connexió
79
0
02 albergue municipal san roque villaembistia

Plaza Mayor, 1
Villambistia

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Villambistia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: En el bar de l'alberg preparen esmorzars, sopars i desdejunis per als pelegrins.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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