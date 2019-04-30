Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
Plaza Nagusia, 1
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San Roke aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
790
Plaza Nagusia, 1
Villambistia
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Villambistiako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Aterpetxeko tabernan hamaiketakoak, afariak eta gosariak prestatzen dituzte erromesentzat.
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