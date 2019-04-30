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Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa

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San Roke aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
79
0
02 albergue municipal san roque villaembistia

Plaza Nagusia, 1
Villambistia

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Villambistiako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Aterpetxeko tabernan hamaiketakoak, afariak eta gosariak prestatzen dituzte erromesentzat.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Belorado - Agés etapa Etapa 11

Belorado - Agés etapa

km 27,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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