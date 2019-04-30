Camino Francés Etapa de Belorado a Agés
Plaza Mayor, 1
Albergue de San Roque
Disponible sin conexión
7959
Plaza Mayor, 1
Villambistia
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Villambistia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: En el bar del albergue preparan almuerzos, cenas y desayunos para los peregrinos.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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