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Albergue de San Martín do Camiño
Estrada de León - Astorga
San Martín do Camiño (León). Dependente do Concello de Santa Marina del Rey
Propiedade do albergue: Xunta Veciñal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Kissy Castelo Alegria
Observacións: Zona común axardinada e sombreada, con mesas e cadeiras e zona de lavado con tendederos orientados ao oeste.
Camiño Francés
Etapa de León a San Martín do Camiño
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