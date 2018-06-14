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Camiño Francés Etapa de León a San Martín do Camiño

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Albergue de San Martín do Camiño

Dispoñible sen conexión
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Albergue san martin del camino

Estrada de León - Astorga
San Martín do Camiño (León). Dependente do Concello de Santa Marina del Rey

659283916

kissybarzagli69\gmail.com

Propiedade do albergue: Xunta Veciñal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Kissy Castelo Alegria

Observacións: Zona común axardinada e sombreada, con mesas e cadeiras e zona de lavado con tendederos orientados ao oeste.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín do Camiño Etapa 19

Etapa de León a San Martín do Camiño

km 25,9
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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